Efteling heeft openingsdatum voor nieuwe achtbaan Max en Moritz: binnen een maand kun je erin

Man die vrouw in Kaatsheu­vel neerstak: 'ik werd emotioneel mishandeld'

16:32 BREDA/KAATSHEUVEL - Een lange ruzie tussen een man en vrouw leidde half februari tot de steekpartij in de Adam van Noortstraat in Kaatsheuvel. De 39-jarige man die de vrouw (35) vijf keer in het bovenlichaam stak, verdedigt zich door te zeggen dat de vrouw hem al lange tijd mishandelde en dat ze hem emotioneel chanteerde. Die zaterdag werd het hem te veel.