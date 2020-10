Efteling eert Guus Meeuwis met 'Aquanura met een zachte G’

Het is 25 jaar geleden dat de carrière van Guus Meeuwis begon met de megahit ‘Het is een Nacht’. Er zouden concerten in New York komen en zijn concertreeks in het Philips Stadion Groots met een Zachte G zou een jubileumeditie worden. Dat ging door de huidige omstandigheden niet door. Toch gaat het jubileum van de Brabantse zanger niet geheel in stilte voorbij: de Efteling eert hem met een speciale fonteinshow.