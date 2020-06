Efteling-directeur Jurgens: ‘Eerst dit miljoenenverlies overleven, dán pas uitbreiden’

Politie surveil­leert in centrum Tilburg na Snap­chat-op­roep om ‘plunderin­gen’ bij winkels

8 juni TILBURG - De politie heeft maandagavond zichtbaar en onzichtbaar extra mensen op de been in de Tilburgse binnenstad. Aanleiding is een oproep die rondgaat op Snapchat. Daarin wordt opgeroepen om op maandagavond in Tilburg ‘massaal te gaan plunderen’.