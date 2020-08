Efteling brengt nieuwe Aquanura show met hits van Guus Meeuwis

Van kaviaar, koffie tot olijfolie: tijdelijke versmarkt strijkt in de Emmapassa­ge neer

11:25 Ma 24 aug: Zelf olijfolie tappen, kaviaar op de kop tikken of even de laptop open klappen met een koffie erbij. Volgende week opent Mercado Emma de deuren in de Emmapassage, het gaat om een tijdelijke versmarkt met delicatessen. De markt doet ook dienst als ‘huiskamer’.