Een zorgcomplex voor 15 jaar in de bosrijke omgeving van Tilburg: ‘Eerste bewoners Boshuis ervaren er rust’

In de zorgstudio van Els Janssens (82) klinkt gezellig gekeuvel. Buurvrouw Annie van Berkel is op visite, ze woont een stukje verderop in woonzorgcomplex Boshuis. Want met zijn tweetjes koffie drinken is toch veel gezelliger. Vanuit haar kamer kijkt mevrouw Janssens uit op het gezamenlijke terras: ,,Moet je kijken wat een uitzicht jongens, ik ga hier niet meer weg. En alles bij de hand. Als ik hulp nodig heb, dan is die er. Zalig.”