Een troostlied om het carnavalsleed te verzachten: ‘Shit, dit missen we dit jaar gewoon’

In 170 jaar en vijf generaties van dorpssmid tot moderne fietsen­zaak in het centrum van Riel

14:00 RIEL - In 1850 begon smidsknecht Hendrik van Oirschot als smid in Riel. Vijf generaties later verkoopt Frank van Oirschot op dezelfde plaats fietsen in het centrum van het dorp. ,,Ik ken geen bedrijf in deze regio dat al zo lang bezig is.