Een Thais rafeltje voor minister Ferd

‘Rafels aan de rechtsstaat’ heette het boek dat Ferdinand Grapperhaus in februari 2017 publiceerde. De auteur was advocaat en hoogleraar en kon nog niet bevroeden dat de koning hem acht maanden later zou beëdigen als minister van Justitie en Veiligheid.

Afgelopen maandag belandde er zo’n rechtsstatelijk rafeltje op het bord van minister Grapperhaus: het 19 pagina’s tellende rapport van De Nationale Ombudsman over wat we inmiddels wel de affaire-Johan van Laarhoven mogen noemen. In diplomatieke bewoordingen schrijft ombudsman Reinier van Zutphen dat politie, justitie én het ministerie van Grapperhaus ‘onzorgvuldig’ waren toen ze in Thailand om hulp vroegen voor hun strafrechtelijk onderzoek naar de voormalige coffeeshopbaas uit Tilburg. ,,Zij hebben verzuimd af te wegen of de gekozen middelen in evenredige verhouding stonden tot het beoogde doel”, concludeert De Nationale Ombudsman.

Powerpointpresentaties in Thailand

Opnieuw een keurig zinnetje. Eigenlijk staat er dit: politie, justitie én het ministerie zijn schuldig aan het feit dat Johan van Laarhoven en zijn vrouw nu al 56 maanden zitten weg te kwijnen op een betonnen vloer van een overvolle gevangenis in Bangkok. Het Openbaar Ministerie in Breda vermoedt dat Van Laarhoven met zijn vier coffeeshops van The Grass Company (twee in Tilburg, twee in Den Bosch) te weinig belasting betaalde en via gehaaide constructies twintig miljoen euro naar Thailand wegsluisde. Op zoek naar bewijs voor dat vermoeden reisden officieren van justitie en politierechercheurs menigmaal af naar Thailand, waar ze met powerpointpresentaties hun verzoek kracht bijzetten. Net zo lang tot ze in Bangkok dachten dat het hier ging om een grote dopedealer die ze veel beter zelf achter de tralies konden zetten. Zo geschiedde ook, op 23 juli 2014.

Op sociale media was deze week te lezen dat Van Laarhoven inderdaad een drugsdealer is die rijk is geworden met het vergiftigen van Brabantse jongeren. Dat is onzin: Van Laarhoven bestierde vier coffeeshops waarin hij met een vergunning van de overheid cannabisproducten verkocht. Als het zo is dat hij te weinig belasting heeft betaald en jarenlang de boel belazerde, moet hij zich voor de rechtbank in Breda verantwoorden. En een gepaste straf krijgen als de rechters oordelen dat er wettig en overtuigend bewijs is voor het verhaal van justitie.

Zuinige reactie minister

,,Als kind ben ik in een ketel met rechtsstatelijkheid gevallen”, sprak Ferdinand Grapperhaus in één van zijn eerste debatten als minister. ,,Ferd heeft een hart met vele kamers”, zei zijn goede vriend Harold Hamersma (de wijnkenner) op de radio over de minister. Als je die twee citaten bij elkaar optelt, kan er maar één uitkomst mogelijk zijn: minister Grapperhaus gaat -linksom of rechtsom- zijn stinkende best doen om Johan van Laarhoven en zijn Thaise vrouw weg te krijgen uit de gevangenis in Bangkok.

Maar de zuinige reactie waarmee de minister zich maandag van de kwestie probeerde te ontdoen (‘ik ga er goed naar kijken’) , doet vrezen dat het verblijf in het centrum van de macht zowel zijn gevoel voor rechtsstatelijkheid als zijn hartelijke karakter heeft aangetast.