Een shawl helemaal gewijd aan Brabant: de Tilburgse Knit & Knot beurs heeft de primeur met de ‘Provinsjaal’

TILBURG - De Brabantse vlag, carnaval, de Acht van Chaam en nog meer Brabantse details. Op de Knit & Knot beurs in de Tilburgse Koepelhal doet de Provinsjaal zijn intrede: een shawl die geheel aan Brabant is gewijd.

Maakster Linda van Scheijndel heeft twee maanden gedaan over het creëren van de Provinsjaal die is opgedeeld in verschillende Brabantse thema’s. Het project van Van Scheijndel moet uit 12 shawls gaan bestaan; een voor elke provincie. ,,Het woord Provinsjaal ontstond en toen dacht ik dit project ga ik doen!”

De eerste Provinsjaal is na twee maanden ontwerpen en rondrijden door Brabant af. ,,Ik vind het leuk om ook de mensen te spreken want er is nog maar weinig echt contact, dat vind ik jammer.” Zowel het patroon als de bijbehorende garen in Brabants rood, geverfd door Atelier Sopra uit Haaren, zijn te verkrijgen op de beurs die normaal in de winter plaatsvindt.

Zomerspecial

Zomer en breien is niet een vanzelfsprekende combinatie maar organisator Thea Copier legt uit dat de beurs dit jaar wel in de zomer moest. ,,Ik weet niet hoe het verder gaat lopen met de pandemie dus het was nu of nooit.” Ondanks dat is het alsnog behoorlijk druk op de beurs. ,,Er is hier voor ieder wat wils, je vindt hier dingen die je niet in een doorsnee winkel kunt vinden.”

Op de beurs staat Van Scheijndel trots haar Provinsjaal te presenteren. ,,Hij valt enorm in de smaak, ik heb er bijna geen stem meer van!” Alle geprinte patronen zijn volgens haar zelfs al uitverkocht. ,,Ik kan de patronen ook online sturen, daarnaast komt er nog een Youtube filmpje met instructies.”

Wat de volgende provincie wordt waar Van Scheijndel een shawl voor gaat ontwerpen weet ze nog niet. ,,Ik ben wel alvast informatie aan het verzamelen maar niet alles kan ik in het ontwerp verwerken helaas.”

De tweedaagse beurs is nog op dinsdag 9 augustus te bezoeken tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

Volledig scherm Linda van Scheijndel en Thea Copier met de Provinsjaal. © Noëlle Zarges