Eén lintje, honderd uniformen: oorlogsverzamelaar Frans van Venrooij is koninklijk onderscheiden

Maaien op gazonhoog­te? Niet meer in de Tilburgse bermen: ‘Gras mag tot 70 centimeter hoog groeien’

TILBURG - Na de Reeshof is de rest van Tilburg aan de beurt. Bermen en veldjes worden niet meer op gazonhoogte gemaaid, het gras mag er hoger staan. Mooi of lelijk? Allemaal prima, stelt de gemeente, maar: ecologisch bermbeheer staat niet meer ter discussie. ,,Het is bittere noodzaak.”

21 april