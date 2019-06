Een keerzijde van buurtpreventie: Als je door een misverstand met je foto op Facebook belandt

Autobrand op A58 bij Tilburg zorgde voor uur vertraging richting Breda, file inmiddels voorbij

14 juni TILBURG - Bestuurders op de A58 Tussen Tilburg en Breda kregen donderdagavond te maken met een zware spits. Door een autobrand tussen afslag Tilburg Oost en Tilburg Reeshof was de vertraging opgelopen tot ruim een uur. De rechter rijstrook was hierdoor gesloten. Het voertuig is inmiddels weggesleept en de file is voorbij.