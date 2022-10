Een heerlijk herfstweekend in de Loonse en Drunense Duinen (maar nauwelijks een paddenstoel te zien)

Op dezelfde avond stappen in Tilburg én Eindhoven? Speciale partybus maakt het mogelijk

TILBURG/EINDHOVEN - Fanatieke stappers in Tilburg en Eindhoven kunnen aankomend weekend gebruikmaken van een speciale partybus, die zaterdag meerdere keren op en neer pendelt tussen beide steden. Het stappen in Tilburg beu? Hup naar Eindhoven. Of andersom natuurlijk.

26 oktober