Een gedroomde stageplek op vliegbasis Gilze-Rijen, nu nog die oude toestellen aan de praat krijgen

Zak chips gaat op Instagram, maar die grote hennep­vangst ook: ‘Dat maakt het politie­werk net iets persoonlij­ker’

5 september TILBURG - Deel je als wijkagent ook persoonlijke zaken op Instagram? ‘Joost en Mayckel’ - want zo staan ze in de Reeshof en de rest van Tilburg bekend - wel. En dat betaalde zich rond de corona-rellen in de stad uit met een bulk aan berichtjes van volgers die wilden helpen om de relschoppers te pakken.