Een fietsaccu repareren is een proces van heel veel hele kleine stapjes, dit Tilburgse bedrijf weet daar alles van

Voor het eerst vrouw geopereerd met robot Hugo in ETZ: 'Helpt enorm bij ingewikkel­de ingrepen’

TILBURG - In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is voor het eerst een vrouw geopereerd met operatierobot Hugo. Gynaecologen Petra Janssen en Femke Wilms verrichtten de buikingreep afgelopen week. Ze zijn enthousiast over de mogelijkheden die de robot biedt.

28 november