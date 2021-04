Eefje de Visser, Broederliefde en Jungle By Night naar 013: ‘Wie weet wordt het wel super ongemakkelijk’

Rutte, Kaag en Wilders maken plaats voor corona-campagne: ‘Hou vol mensen, nog efkes’

9 april TILBURG - Overdag in bad, extra aandacht aan je huisdier geven omdat je toch thuis moet blijven of wat langer in bed blijven liggen. Het kan allemaal ‘efkes’, luidt de boodschap op de grote borden op tien plekken in Tilburg. Zo wil de veiligheidsregio inwoners helpen om nog even vol te houden in coronatijd.