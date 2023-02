Edsilia Rombley zit 25 jaar in het vak en is nu eindelijk ‘In Balans’

,,Ik laat me niet graag in een hokje plaatsen, muzikaal gezien ook niet. Ik hou ervan om me te verdiepen in andere genres en stijlen en dit heb ik gebundeld in één album. De titel In Balans staat in deze context dus voor de veelzijdigheid in mijn carrière”, licht Edsilia toe. ,,Maar het gaat ook over de balans in mijn privéleven. Het ene moment ben ik bijvoorbeeld een presentatrice, de andere dag een zangeres en de volgende morgen ben ik moeder en echtgenote. Al deze verschillende rollen probeer ik in balans te houden. En of dat me goed afgaat kun je zien in mijn theatershow!”, lacht ze.