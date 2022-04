Echtpaar Klaassen van de Belvertshoeve in Oisterwijk krijgt gemeentelijke Blijk van Waardering

Oud-voorzitter Embrace Pink beschul­digd van verduiste­ring

BREDA – De vorige voorzitter van de Goirlese homobelangenorganisatie Embrace Pink zou vlak na zijn aftreden in januari 2017 ruim 1500 euro van de stichting in eigen zak hebben gestopt. Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag bij de rechtbank in Breda een taakstraf van 60 uur tegen de man.

27 maart