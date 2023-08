Begin én eind: deze nieuwe vintage- en ontdekmarkt vind je dit weekend in Tilburg

Op bedevaart naar Ulicoten of een processie in Baar­le-Nas­sau: ‘Net zoals een festival’

ULICOTEN/BAARLE-NASSAU - Over de grens gaat er geen zondag voorbij zonder processie, maar in Nederland zijn er niet veel. Wie zijn de mensen die in zo’n ommegang meelopen? ,,Je maakt mij niet wijs dat het alleen gaat om het wandelen.”