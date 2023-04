Duikers van politie op zoek naar wapen in Tilburg, vinden stuk gereedschap in vijver

Tilburg Trappers wil ‘arrogant’ Starbulls Rosenheim lesje leren: ‘Wij hebben hen een dreun uitgedeeld’

Giovanni Vogelaar is vastbesloten om het publiek dinsdagavond nog eens te trakteren op de specialiteit van het huis: de harde afstandsknal. Hij wil met zijn ploeggenoten Starbulls Rosenheim de mond snoeren, want van de pedante houding van de fullprofs is Tilburg Trappers niet gediend.