Dubbelzinnigheid en de Reuselse bouwput: alles kwam voorbij in de carnavalsoptocht

REUSEL - In Reusel gaat het centrum op de schop waardoor de Marialaan al een bouwput is. Dit noopte de Narrendonkers tot het aanpassen van de carnavalsroute waardoor de stoet nu door De Lend en Schoolstraat trok. Een aantal wagens speelde handig in op de grote verbouwing.

De afgelopen jaren was de strijd om de hoogste positie in Reusel stuivertje wisselen tussen vriendengroep De Mouwers en jeugdvereniging ’t B(R)ouwersgilde. De ene groep (Mouwers) bouwt in Reusel-Noord, ‘t B(R)ouwersgilde in Reusel zuid. Behalve dat ze Reusel al jarenlang domineren weten ze samen de Kempenoptocht in Hapert totaal al twaalf keer te winnen, waardoor de aandacht vooral naar deze groepen uitging.

Meer buitendorpse dan normaal

Reusel had dit keer meer inbreng dan gebruikelijk van buitendorpse wagens om de stoet te vullen, met deelnemers uit Netersel en Casteren. Het deed niets af aan de sfeer in de stoet die van voor tot achter één langgerekt straattheater was. Van de solo’s en de duo’s met vriendengroep Bagger (Wij zijn echte plekkers) en het Trio zonder Harm met Lekkerbekken of Tongen. Aan dubbelzinnigheid geen gebrek.

De dubbelzinnige grapjes vierden hoogtij in Reusel.

Bij de kleine loopgroepen dachten veel toeschouwers verrast te worden door CV de Ketels. Als een Gaston die de prijzen uitdeelde mochten toeschouwers een grote envelop openen, om aan de keerzijde te zien dat het in dit geval om het nieuwe plafond van de gasrekening gaat.

Bij de grote loopgroepen maakten de Feestbeesten veel sfeer met hun Wildmenu, een item dat dichtbij het onderwerp van Krekwakwo kwam met hun Wild Eten. De Fistvaerekes hadden met Aftrekpost een pikant onderwerp omdat het aftrekken wel erg letterlijk werd gepresenteerd met een aantal pikante dames in het gezelschap.

Quote Wij zijn een vrienden­groep en verjongen niet verder Dennis van der Heijden, De Mouwers

Doordat de route door Lend en Schoolstraat iets korter was dan gebruikelijk bleef de stoet compact, wat het kijkplezier ten goede kwam. Dat nam niet weg dat het publiek reikhalzend uitkeek naar de Mouwers en ‘t B(R)ouwersgilde aan het einde van de rij.

,,Wij zijn een vriendengroep in de leeftijd tussen 30 en 35 jaar,” zegt Dennis van der Heijden van de Mouwers. ,,Het merendeel van onze groep kreeg in de loop van de tijd kinderen en die slokken steeds meer onze tijd op. Dat is een van de redenen dat we dit jaar niet in de Kempenoptocht in Hapert meedoen, we kiezen ervoor om de wagen maandag stil te laten staan en met onze eigen kinderen naar jeugdcarnaval te gaan.”

Kussen

Vanuit ‘t B(R)ouwersgilde andere geluiden. Daar stroomt wel jong bloed in. De jongste wagenplakker is 12 jaar en meerdere generaties staan er zij-aan zij te werken.

Zij lieten de meest complete creatie zien met hun kleurrijke Grote Verbouwing. In twee wagens die geheel in Anton Piekstijl ontworpen zijn, klopte werkelijk alles van de afwerking van de wagens tot het gelikte theater eromheen. Maar of nu de Mouwers of ‘t B(R)ouwersgilde met de hoofdprijs naar huis gaan, bij de zussen Inge en Marieke Michiels (B(R)ouwersgilde) is het altijd prijs want beiden hebben thuis een Mouwer op het kussen.