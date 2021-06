Drugslab zat in schuur van de gemeente tussen Tilburg en Gilze: ‘Zie hoe het in onze buurt verloedert’

EK kijken op tv in de kroeg, ook in Tilburg mag het: ‘Korte Heuvel denkt over groot feest bij kwartfina­le’

25 juni TILBURG - Kroegbazen in Tilburg mogen zondag televisies plaatsen waarop gasten de voetbalwedstrijd Nederland en Tsjechië kunnen kijken. Gaat Oranje door in het toernooi dan komen, onder strikte voorwaarden, ook pleinfeesten in beeld.