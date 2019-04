Drugsdealers sturen ‘halve studentenwijk’ brieven met aanbod en telefoonnummer: ‘20 euro voor halve gram coke’

Een 21-jarige Tilburgse en haar huisgenoten alarmeren de politie als ze begin dit jaar de brief in hun gezamenlijke brievenbus vinden. ,,Op de enveloppe stond alleen 2019, met een smiley in de nul. Het zag er meer uit als een grapje, dachten we eerst.”



Het nummer op de brief durven de huisgenoten niet te bellen. ,,Als het echt blijkt, wil je er zo min mogelijk mee te maken hebben. Dan wil je niet niet dat jouw nummer in hun telefoon staat. Maar bang zijn we niet geweest. Ze hebben die brief bij zoveel mensen in de bus gegooid.”



Voor de zekerheid stuurt ze de flyer naar de politie, die de zaak serieus neemt. ,,Ze vroegen meteen of ik de brief langs wilde brengen. Dat heb ik gedaan. Maar ik had er verder niets meer van gehoord.” De politie houdt het onderzoek bewust stil, in de hoop dat het telefoonnummer in de lucht blijft.



Het blijkt al snel dat veel meer mensen in de buurt de brief hebben gehad. ,,Het lijkt of de halve studentenwijk rond de Verbernelaan hem heeft gekregen”, aldus een politiewoordvoerder.