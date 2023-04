Drugs, geld en dure jassen bij twee mannen in de auto in Hilvarenbeek

Goirle stap dichter bij bouw 735 ‘Tilburgse’ woningen in de Bakertand

GOIRLE - Gezwinde spoed is anders, maar de Bakertand is weer een stapje dichterbij gekomen als nieuwe wijk in Goirle. Een jaar na het sluiten van de inspraaktermijn zijn elf reacties op het voorlopige ontwerp verwerkt.