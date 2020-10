Drugs en psychose leiden tot bloedig incident A58: verdachte hoort 30 maanden cel eisen

Tilburger (25) van bed gelicht en aangehou­den na mishande­ling op Verdiplein

28 oktober TILBURG - Een 25-jarige Tilburger is woensdag in alle vroegte aangehouden in zijn woning. Hij wordt ervan verdacht dat hij een 43-jarige stadsgenoot heeft mishandeld op het Verdiplein. Dat meldt de politie.