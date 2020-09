Dronken Oosterhoutse (21) bij politie opgehaald door vriendin (22) die eveneens te diep in glaasje had gekeken

Veertig Tilburgse studenten testen positief op corona, onder meer na feestjes tijdens introweek

3 september TILBURG - Ongeveer veertig studenten in Tilburg zitten in thuisquarantaine omdat ze positief zijn getest op corona. Ook mensen die met hen in nauw contact zijn geweest, worden opgeroepen in quarantaine te gaan. Dat meldt de GGD. Een deel van de studenten is besmet geraakt op privé-feestjes tijdens de introweek.