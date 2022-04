Dromen verzamelen tussen de prullaria aan de Korvelseweg in Tilburg

Het is even wat anders dan die eindeloze kramen met prullaria die tegen afbraakprijzen van de hand moeten gaan, en oude meuk die particulieren proberen te slijten aan de langsschuifelende drommen bezoekers.

Tom Heintz verzamelt de dromen met Jolein Kop. Samen nemen ze de beschrijvingen van voorbijgangers op. Het moet onderdeel worden van een kunstwerk dat ze met Justin Jankovits gaan maken naar aanleiding van het eeuwfeest van de straat. „Mensen kijken door middel van spiegels naar de wolken terwijl ze die dromen horen”, vertelt Heintz. „Het mogen nachtdromen zijn, maar ook gewone wensdromen. Sommige mensen vertellen dat ze geld willen, een huis of een tuin. Een vrouw beschreef hoe ze in haar achtertuin dolfijnen zag, die hoog in de lucht sprongen. Ze wilde zo’n dolfijn zijn. Eigenlijk gaan al die dromen over vrijheid.”

Heintz heeft in Tilburg de Academie voor Theater gevolgd, Kop studeerde Art, Communication and Design. „Justin verzorgt de communicatie”, zegt Heintz. „Dit werk is een leuke mix tussen theater en ontwerp. De buurt is er onderdeel van en is tegelijkertijd het vertrekpunt. Vanaf begin dit jaar hebben we met ons ‘Drôome Loket’ al zeventig dromen verzameld. Mensen blijken hun dromen graag te delen.”