Droge sokken in Oekraïense loopgraven door kacheltjes via Lions Club Best-Oirschot

,,Als lid van de Lions ben je betrokken en natuurlijk wordt er ook bij ons over de verschrikkingen in Oekraïne gepraat’’, vertelt Alex Le Mat, secretaris-penningmeester van de lokale Lions Club. ,,Zo dook dus de optie op om van die kacheltjes naar de loopgraven te verschepen. De kacheltjes komen trouwens van een anonieme gever en die wil ook beslist anoniem blijven.’’

Quote Poolreizi­gers nemen die kacheltjes ook mee op expeditie, dus dan snap je wel dat ze handzaam zijn Alex Le Mat, Lions Club Best-Oirschot

De kacheltjes zitten vernuftig in elkaar. Ze zijn makkelijk in te klappen en passen dan in een kleine tas waar bij wijze van spreken ook een flinke fotocamera in past. ,,Poolreizigers nemen die kacheltjes ook mee op expeditie, dus dan snap je wel dat ze handzaam zijn. Ze branden op hout en niet op gas, dus ook als ze onverhoeds omvallen is er geen probleem. Ze koelen heel snel af en het metaal trekt dan toch niet krom. En ze produceren geen rook, dus er is geen sprake van ongewenste signalen richting de vijand.’’

Kleine dingen maken het verschil

Behalve sokken en kleding drogen kan er ook op gekookt worden of een kopje thee mee worden gezet. Ook, of misschien wel juist, in de loopgraven maken kleine dingen soms een wereld van verschil. En hout om te stoken? Dat is er genoeg, volgens Le Mat.

De eerste 54 kacheltjes zijn inmiddels al op de bestemming aangekomen, via een transportorganisatie van vrijwilligers die dat gebied daar kennen als hun broekzak. ,,En ja, natuurlijk is er behoefte aan méér van die kacheltjes. Dus daarom hebben we een actie opgezet om donaties te vragen, van minimaal 25,00 euro. Acht van die donaties? Weer een kacheltje voor Oekraïne.’’

Volledig scherm Het transport van de kacheltjes. © Alex Le Mat