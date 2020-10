Drie jongens van 14 en 15 in Dongen aangehouden voor mishandeling en beroving 15-jarige Tilburger

Wéér vertraging breder kanaal, Tilburgse bedrijven roepen hulp minister in

9 oktober TILBURG - Gefrustreerd en boos zijn ze, de Tilburgse ondernemers voor wie transport over het Wilhelminakanaal belangrijk is. Zo boos dat ze het hogerop zoeken: bij minister Cora van Nieuwenhuizen. Die moet wat hen betreft alles in het werk stellen voor een ‘voortvarende aanpak’ van de verruiming van het kanaal.