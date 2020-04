Drie gewonden bij grote brand in woonzorgcentrum Reyshoeve in Tilburg

Sloop afgebrand cafetaria Tra in Goirle is hervat

15:02 GOIRLE - De sloop van Kwalitaria Tra in Goirle is hervat. Het cafetaria is vorige week woensdag bij een uitslaande brand verwoest. Ook het naburige café Bojangles heeft veel schade. De sloop van het pand van Tra is zaterdag begonnen, maar enkele dagen stilgelegd omdat asbest is aangetroffen. Donderdag mocht de sloop verder gaan.