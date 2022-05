Drie bezoekers feest Kaatsheuvel doen aangifte om ‘needle spiking’, geen naalden gevonden

Met andere horeca, park én Stadsforum voor de deur wil ‘best verstopte gebouw van Tilburg’ zich in de kijker spelen: ‘Deze kans moeten we grijpen’

TILBURG - Ze zitten met de locaties heel dicht opeen en vormen daardoor een sterk kunstbolwerk: de schouwburg, concertzaal, Fontys Hogeschool voor de Kunsten én Factorium. ,,Dit hebben ze in Breda niet, Den Bosch niet, Eindhoven niet. We hebben het in Tilburg wél, maar niemand kan het zien”, zegt Loek Sijbers van Factorium. En daar moet verregaande verandering in komen.

