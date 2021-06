Drenkeling van de Piushaven werd gestolen uit kapelletje in Wagenberg: ‘Ik weet zeker dat dit ons verdwenen beeld is’

Zilveren Concert­zaal pakt extra uit en is rode draad door nieuw theatersei­zoen

11:05 TILBURG - ,,De Concertzaal Tilburg staat er voor iedereen.” Als er iets is wat binnen een jaar bij de inwoners van de stad zal doordringen, is dat het. Zo hoopt Theaters Tilburg toch. Het blaast in ieder geval stevig in de bus om bij het 25-jarig bestaan van het muziekpodium de bekendheid te vergroten. ,,We gaan letterlijk drempels verlagen.”