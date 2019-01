Drama Kaatsheuvel: ex-vriendin wees verdachte (28) aan na dood moeder (64)

Omstreeks 04.00 uur in de vroege woensdagochtend kreeg de politie een melding van een ruzie in een woning aan de Jan de Rooijstraat. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij de 64-jarige vrouw in de voortuin aan. Zij was al overleden. In de woning trof de politie de 25-jarige vrouw aan met haar zoontje, het kind van de verdachte. De 28-jarige zoon van het slachtoffer kon kort daarna in de Burgemeester van der Heijdenlaan bij de woning van een ander familielid worden opgepakt.