Drama dreigt voor Hudson's Bay, dat winkels heeft in Tilburg en Breda: 'Er moet iets gebeuren’

Kermis in Hilvaren­beek in 2019 op andere datum én in nieuw jasje

11:59 HILVARENBEEK - De kermis in Hilvarenbeek wordt in 2019 niet gehouden in het traditionele tweede weekend van juni, maar in het weekend vóór Hemelvaart. Dat heeft het Beekse college besloten omdat het tweede weekend van juni volgend jaar gelijk valt met Pinksteren. Veel kermisexploitanten hebben dan een vaste plek op pinksterevenementen. Hilvarenbeek wil de kermis in 2019 ook aangrijpen voor een aantal vernieuwingen.