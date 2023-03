Dorpsraad Moergestel breekt lans voor fietsers in de Schoolstraat: ‘Het is daar nu recht van de sterkste’

Onlangs zijn in de Schoolstraat maatregelen getroffen om hardrijden door auto's tegen te gaan. De Dorpsraad juicht elk initiatief wat de verkeersveiligheid in het dorp verbetert toe, schrijft die raad in een brief. ‘Ook met deze aanpassing zijn we content. Wel bereiken ons meerdere klachten over de verkeersveiligheid voor fietsers.’