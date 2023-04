Dorp van 6000 inwoners, maar geen PostNL-pakketpunt meer: ‘Het wordt hier echt een dooi gat’

Kind van Oran­je-Rood voelt zich thuis bij Were Di: ‘Net wat minder professio­neel en serieus: dat ligt me eigenlijk wel’

Hockeyster Maud van der Velden stond zondag met Were Di tegenover Oranje-Rood, de club waar ze opgroeide en kind aan huis was. Nog steeds bewaart ze warme gevoelens aan de Eindhovense club, maar uit het ‘warme bad’ van Were Di is ze niet meer eenvoudig weg te slaan.