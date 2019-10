Door Youri (19) uit Tilburg sturen tienduizenden studenten Tikkies naar Mark Rutte: ‘Wij zijn de dupe van mislukt experiment’

Tilburg brengt ‘onvindbare’ jongeren in beeld

12:51 TILBURG - ‘Alle jongeren in beeld’ is de titel van een expositie woensdag in de Hall of Fame. Met vele honderden adolescenten in Midden-Brabant zonder baan, uitkering en opleiding is dat al gelukt, onder wie Quint Zoetmulder en Sjoerd van Bergen. ,,We mogen niemand in de steek laten.”