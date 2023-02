Door staking rijden er vandaag bijna geen bussen in Brabant: kijk hier of jouw bus wel rijdt

Beperkte businzet

• Regio Noord – in Friesland rijdt zo’n 50 procent van de bussen.

• Regio Noord – in de stadsdienst van Lelystad rijdt ongeveer 50 procent van de bussen.

• Regio Oost – in Achterhoek Rivierenland rijdt ongeveer 50 procent van de bussen.

• Regio West – in Zuid Holland Noord rijdt zo’n 50 procent van de bussen.

• Regio Limburg – in Limburg rijdt ongeveer 30 procent van de bussen.

• Regio Zuid – in Brabant rijdt 20 procent van de bussen.