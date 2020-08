Door nonnen uitgebuite kinderen beginnen proces tegen de staat: ‘Het was een hel’

ZO KAN HET OOK: MODERN BOUWEN Een stoer huis in Riel, van staal, hout en beton: ‘Ongewoon is voor ons gewoon’, zeggen de bewoners

24 augustus Wie zelf bouwt in een dorp kiest heel vaak voor een jarendertig-huis of de sfeer van een boerderij. Maar het kan ook anders. De familie De Jong in Riel laat het zien. Hun woning is stoer in staal, hout en beton.