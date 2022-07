Door een pak melk te gooien, hoopte winkeldief te vluchten: ‘Een menigte achtervolgde me 10 minuten’

IN MEMORIAM Jos van den Bersselaar (1935-2022): ondernemer met sociaal hart en liefde voor Udenhout

UDENHOUT - Hij was de jongste in een boerengezin, maar voor de armoe van het boerenbestaan koos hij niet. In 1958 nam hij een smederij in Udenhout over, die uitgroeide tot een bedrijf met honderd werknemers: Jos van den Bersselaar Constructie. Vorige week overleed hij, op 86-jarige leeftijd.

18 juli