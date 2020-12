Dongense elektricien wordt verzorgende: ‘zorgtraject rond mijn dochter maakte iets bij me los’

Avondploeg draait ‘op volle kracht’ na brand in distribu­tie­cen­trum Coolblue in Tilburg

17 december TILBURG - In het distributiecentrum van Coolblue, aan de Theseusstraat in Tilburg, is donderdagmiddag een kartonpers in brand gevlogen. Een loods van de electronicawinkel werd ontruimd. De dagploeg moest de dienst staken.