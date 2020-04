Dongenaar aangehouden omdat hij opnieuw met drugs op auto reed

Ali B, burgemees­ter W en de boeketjes voor Padua: ‘Ali belde op om te vragen of we bloemen wilden’

16:22 TILBURG - ,,Voorzichtig burgemeester”, roept een oude bewoner van het Tilburgse zorgcentrum Padua vanaf het balkon. Daaronder klautert burgemeester Theo Weterings op een iel trapje. Om bloemen over de balkonrand heen aan te reiken. Even later duikt ook Ali B op: de rapper en burgervader mogen elkaar.