Dongenaar (25) aangehouden na rijden onder invloed van drugs in Tilburg

Tilburger die niet terugkeer­de van verlof uit PI aangetrof­fen met doorgela­den pistool in auto

9:55 TILBURG - De politie heeft woensdagochtend in de Tilburgse wijk Wandelbos een 38-jarige man aangehouden. De Tilburger was niet teruggekeerd van verlof van een penitentiaire inrichting. Na zijn arrestatie troffen agenten een doorgeladen pistool met acht patronen aan in zijn auto.