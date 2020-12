Doek valt voor ‘het gouden duo’, Tilburgers voor jaren achter de tralies

Tilburg grauw en rauw als decor voor roman: ‘Ik probeer de ziel van de stad in 1980 te vangen’

29 november Tilburg - Een woestenij was het. Een bar landschap van braakliggende terreinen en verlaten fabrieksgebouwen. Tilburg in het jaar 1980, een feest was dat allerminst. Je zou daar maar je volwassenheid moeten zien te vinden. Geen baan in het vizier, trekken van ‘de soos’ was je lot. De toekomst? Die was toch al ongewis, met de dreiging van alles wegvagend kernwapengekletter boven het hoofd. De personages in Nick J. Swarth’s roman hebben het er maar mee te doen.