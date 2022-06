Dodelijke aanval door stier bij Vion: ‘Een dier kan ineens op hol slaan’

Hij reageert daarmee op het ongeluk bij slachtbedrijf Vion in Tilburg, waarbij vrijdagochtend een 37-jarige man uit Nieuwleusen is omgekomen die werd aangevallen door een stier. Het slachtoffer is een chauffeur van transportbedrijf Stens Transport uit Staphorst.

In de afgelopen tien jaar waren er in totaal 121 dodelijke bedrijfsongevallen in de landbouw- en groene sector, waarvan bij 16 dodelijke ongevallen een dier betrokken was. Dat blijkt uit cijfers van Stigas, een organisatie die de agrarische en groene sector helpt om veiliger te werken.

Op hol

,,Gemiddeld komt het één of twee keer per jaar voor dat iemand om het leven komt door een ongeval met een dier. Gemiddeld zijn er jaarlijks tussen de 50 en 70 ongelukken op het werk met een dodelijke afloop. Bedrijfsongevallen met dieren is een verschijnsel wat zich al jaren voordoet", licht Van de Sande toe.

,,Ernstig gewond raken door het toedoen van dieren, kun je niet voorkomen. Je kunt zorgen voor goede voorzieningen en je bewust zijn van hoe een dier zich kan gedragen, maar het gedrag van dieren blijft onvoorspelbaar. Een dier kan uit het niets op hol slaan.”

Van de Sande zet zich al jaren in voor veiligheid op de werkvloer nadat hij in 2014 zelf een familielid verloor door een arbeidsongeval.

Van de Sande zegt dat er in de afgelopen jaren enorme stappen zijn gemaakt in de voorzieningen die er zijn op de slachthuizen. ,,Ik ben een paar jaar geleden op bezoek geweest bij Vion en heb daar met veiligheidsdeskundigen gesproken. Ik heb niet de indruk dat er onvoldoende maatregelen worden genomen. Er is juist een enorme efficiencyslag gemaakt. Bijvoorbeeld in de manier waarop dieren vervoerd worden en bij een slachthuis aankomen.”

,,De barrières op weg naar de slachtplek zijn zoveel mogelijk weggenomen en de plekken waar mensen met een dier in aanraking komen zijn tot een minimum beperkt. De snelheid waarmee beesten om het leven worden gebracht, is toegenomen. Als het dier eenmaal dood is, is de kans op een ongeval een stuk kleiner.”

Wat wel een rol speelt als het om arbeidsveiligheid gaat bij slachthuizen, is volgens Van de Sande de manier waarop werknemers worden behandeld na een ongeval waarbij ze gewond raken. De nazorg zou volgens hem beter kunnen. Ook vindt hij dat de registratie van ongelukken waarbij medewerkers betrokken zijn, uitgebreid moet worden.

Van de Sande pleit ervoor dat verkeersongelukken waar medewerkers bij betrokken zijn, ook in de statistieken worden meegeteld. ,,Als wij de wereld veiliger willen maken, dan zullen we vaker verkeersongevallen door de bril van de arbeidsinspectie moeten bekijken.”

Van de Sande wijst op een dodelijk ongeluk in 2018 waarbij vijf arbeidsmigranten om het leven kwamen. ,,Je kunt je afvragen of je deze mensen na een zware dag werken nog naar huis kunt laten rijden. Je arbeidsveiligheid stopt niet bij de prikklok. Het gaat om veilig werken én veilig thuiskomen.”

Over het dodelijk ongeval bij Vion, waarbij de chauffeur om het leven kwam, zegt hij dat ‘de nabestaanden op een bepaald moment hun leven weer zullen moeten voorzetten’. ,,Dat is ontzettend zwaar", weet hij uit ervaring. ,,Daarnaast moeten de betrokken organisaties de tijd krijgen om te onderzoeken wat er is gebeurd.”



