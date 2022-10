Dode vrouw gevonden in woning na steekpartij in Tilburg, man aangehouden

Na 60 jaar bij hetzelfde bedrijf is het voor Wim (74) tijd voor pensioen: ‘Ik heb beloofd te gaan jeu-de-bou­len’

UDENHOUT - Ergens 12,5 jaar in dienst? Stelt in de ogen van Wim van Lier (74) uit Udenhout niet zo veel voor. Onlangs vierde hij namelijk zijn 60-jarig jubileum bij zijn werkgever Jos van den Bersselaar Constructie in Udenhout.

14 oktober