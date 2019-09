Dode vrouw gevonden in Tilburgse woning, man aangehouden

Het is onduidelijk hoe de vrouw is overleden. Hulpdiensten kregen vanochtend een melding van een ernstig gewonde vrouw in de woning. Ambulancepersoneel probeerde de vrouw tevergeefs te reanimeren. De politie heeft de partner, net als het slachtoffer een bewoner van de woning, van de vrouw meegenomen naar het bureau.

Gegil en gestommel

Buurtbewoners vertellen dat er bij het huis vaker overlast was. ,,We hebben altijd gedacht dat er iets zou gaan gebeuren", zegt een buurtbewoonster. ,,Vandaag is dat dus gebeurd.” Ook vertellen omwonenden dat er vaak gegil en gestommel was in de woning en het was voor hen nooit duidelijk wie nou precies in de woning woonden.