Plan voor grote buurttuin bij De Kuil Udenhout, met knotwilgen, sloten en heggen

TILBURG - In wijk De Kuil in Udenhout leeft een plan voor een grote buurttuin. Die tuin komt aan het Kuilpad, naast een weitje met paarden, en zal minstens 3000 vierkante meter groot worden. Het is de bedoeling dat de wijk zelf spit, schoffelt, plukt en teelt.

10 augustus