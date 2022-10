Dode gevonden in woning na steekpartij in Tilburg, man aangehouden

Gynaeco­loog uit Turnhout jaar de cel in voor verkrach­ting van zes patiëntes: ‘Zijn stoornis is zeer hardnekkig’

Een effectieve gevangenisstraf van één jaar. Dat is de straf voor de verkrachting van zes vrouwen. Toch moest gynaecoloog Ben V.R. (58) uit Turnhout even slikken bij aanhoren van zijn vonnis. Hij heeft altijd vol gehouden dat zijn handelingen een medische bedoeling hadden. Ook het masseren van de clitoris en het opwekken van orgasmes. ,,Zijn stoornis is zeer hardnekkig en houdt een blijvend risico in naar de toekomst toe.”

12 oktober