Docent Piet deelt zijn rijtjeshuis met zes studenten wegens kamertekort: ‘Je gebruikt elk hoekje ruimte’

TILBURG – Het vinden van een kamer is voor veel studenten een onmogelijke opgave. Vooral internationale studenten hebben het er moeilijk mee. De één woont noodgedwongen in een hotel, de ander op een camping. Hogescholen en universiteiten zijn dan ook hard op zoek naar mensen die hen onderdak willen bieden. Mensen zoals Piet van Beurden, docent aan de Fontys. Hij nam zes studenten in huis.

Van Beurden heeft een normaal rijtjeshuis in Tilburg. Een woning die hij maar al te graag deelt met anderen. Er is immers een groot kamertekort en hij heeft plek genoeg. ,,Deze studenten blijven bij mij tot ze een andere kamer hebben gevonden. Het is niet de bedoeling dat ze hier blijven. Dit is dan ook meteen een oproep”, vertelt hij. Sommige studenten zitten er vanaf half augustus, andere kwamen in de loop van september.

Acht studenten, twee honden

Het is niet voor het eerst dat Van Beurden mensen in huis neemt. Dat doet hij al een aantal jaar, via CouchSurfing. ,,Dan kunnen mensen bij je op de bank slapen”, zegt hij. ,,Twee jaar geleden merkte ik dat er vanuit internationale studenten een grote vraag was naar onderdak. Sindsdien bied ik dat. Er sliepen ooit acht mensen en twee honden bij mij. Dat was in 2019, net voor corona. Ik heb ook ooit mijn eigen kamer gedeeld met een Roemeense jongen. Toen heb ik mijn tweepersoonsbed uit elkaar geschoven."

De studenten die nu bij hem slapen - dat doen ze op zolder, op de bank en in de voorkamer - ,,Je gebruikt elk hoekje van de ruimte die je hebt” - komen uit China, Belarus, Duitsland, Chili, Roemenië en Letland. Twee van hen hebben inmiddels een kamer gevonden, de rest is nog op zoek. ,,Het zijn heel leuke mensen, fijne studenten, internationaal, sociaal. Ze doen allemaal een hbo- of universitaire opleiding”, vervolgt hij. ,,Ik geloof dat we ooit wereldvrede krijgen. In een huis als dit zie je dat dat kan.”

Oplichters

De logees van de Fontys-docent zijn zes van de vele studenten die liever vandaag dan morgen een sleutel van een huurhuis bemachtigen. Ze krijgen bijna allemaal dezelfde vraag: waarom kom je naar Nederland zonder eerst een woonruimte te hebben geregeld. Ze snappen toch wel dat er geen beginnen aan is? Van Beurden denkt daar anders over.



De studenten zijn volgens hem bang om bedrogen te worden. ,,Net zoals een meisje uit Argentinië dat ooit bij mij sliep. Zij dacht een kamer te hebben gevonden. Had drie maanden huur vooruitbetaald, was helemaal gelukkig. Maar toen ze aanbelde bij het huis in kwestie, kwam ze erachter dat ze met oplichters te maken had. Bleek dat iemand foto’s van internet had geplukt om die vervolgens te presenteren als huurwoning. Ik heb meer van dit soort schrijnende gevallen meegemaakt.”



Bovendien, zegt Van Beurden, werkt het in ieder land anders. ,,Ik heb ook een student uit China. Daar gaat het vinden van een kamer heel snel. Je loopt bij wijze van spreken naar de hoek van de straat en hebt een sleutel. Ze dacht dat het in Nederland ook zo goed geregeld zou zijn.”

Geen klachten

Drie tot vier dagen per week brengt Van Beurden bij zijn moeder door, de rest van de week slaapt hij in zijn eigen huis. Hij heeft voor zichzelf een klein kamertje met eenpersoonsbed gereserveerd. Over ruimtegebrek hoor je hem niet klagen. ,,Ik woon in een rijtjeshuis dat honderd jaar geleden is gebouwd. Vroeger woonden ze met elf kinderen in dit soort woningen."

Volledig scherm Docent Piet van Beurden (rechts) met de zes studenten. © Piet van Beurden