Djago doet mee aan De Bachelorette: ‘Ik had nog nooit van Gaby Blaaser gehoord’

Het concept van De Bachelorette is simpel. Achttien knappe vrijgezelle mannen strijden om het hart van één vrijgezelle vrouw. Na iedere aflevering vallen er deelnemers af, tot er uiteindelijk nog maar één overblijft: de ware Jacob In dit eerste Nederlandse seizoen is het influencer en tv-persoonlijkheid Gaby Blaaser die de zoektocht aangaat naar ware liefde. Die zoektocht vindt overigens niet plaats in Nederland, maar in Westkaap, Zuid-Afrika.