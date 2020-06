Dit jaar geen totale Tilburgse kermis, maar attracties wellicht wel: ‘We doen onze uiterste best’

,,Een Tilburgse kermis in volle omvang is geen optie”, zegt kermiswethouder Rolph Dols. ,,Op drukke dagen is de 1,5 meter afstand tussen mensen niet te garanderen. Zelfs niet met de beste crowdmanagement ter wereld.”



Maar de opties voor een kleinere kermis of een aantal attracties in de stad staan nog wel open. ,,Helemaal geen kermis zal het in ieder geval niet worden”, zegt Dols. Voor de kermis in Udenhout (augustus) ziet Dols wel een grotere kansen.



Dols geeft er voor de Tilburgse kermis alvast een winstwaarschuwing bij, het wordt moeilijk. Alle seinen stonden tot gisteren - de persconferentie van het kabinet - op rood, nu moet er snel omgeschakeld worden. ,,Daar begonnen we gisteravond meteen mee, vol energie.”